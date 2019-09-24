Иркутская область в тройке регионов, где чаще всего пропадают дети

Такие данные приводит пресс-служба следственного комитета страны после совещания под руководством Александра Бастрыкина. Всего в 2018 году было зарегистрировано почти 13,5 тысяч таких случаев. Как рассказала нашей программе уполномоченный по правам ребенка в Прибайкалье, за 8 месяцев 2019-го зафиксировано 1650 подобных ЧП. Это меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом Светлана Семенова отметила, что в эту цифру входят все эпизоды. Ведь есть дети, которые покидали отчий дом более трех раз. Главными причинами пропажи несовершеннолетних являются социальное неблагополучие в семье, медицинские показатели и конфликты детей и родителей. Каждый подобный случай разбирают специальные органы, выясняют все детали жизни несовершеннолетнего. С ним могут работать психологи.

Светлана СЕМЕНОВА, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по ПРАВАМ РЕБЕНКА в ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Особенно если ребенок уходит неоднократно. Это значит, ему в семье плохо. Даже если семья внешне благополучная, но постоянные конфликты требуют сопровождения. Где не хватает ресурсов семьи, где плохо ребенку и почему это происходит? Это происходит в семьях, где есть мачехи-отчимы. Там, где ребенок недолюблен, там, где ему хочется найти поддержку в другой среде, но не в семье.