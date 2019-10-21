Иркутская область признана литературным флагманом страны

В 2018 году Иркутская область стала самым читающим регионом России, ей присвоено звание литературного флагмана страны. Так ли это на самом деле? Какая судьба ждет бумажную книгу и есть ли у нее будущее. Или оно за электронными аналогами? Мы узнали мнение иркутян. Популярно ли сейчас чтение бумажных книг в нашем городе?

— Читаю. Я люблю классику. Электронную нет. Очень редко читаю. Я люблю книгу взять в руки, чтобы она в руках была, чтобы почувствовать ее. Перелистывать страницы.

— Бумажные читаю, а электронные не интересны. Бумагу, когда в руки берешь, ты и память развиваешь, и моторику, а в электронных ничего хорошего.

— Предпочитаю бумажные книги. Во-первых, для зрения это полезно, во-вторых, я люблю держать тяжелый кирпич, это приятно. Ну и в целом, много преимуществ у бумажной книги.

— Читаю бумажные книги, электронные мне не нравятся. Это портит глаза после операции. Я читаю бумажные книги, потому что это эстетично, это полезно и это для глаз не так вредно.

— Бумажную предпочитаем, ее в руках можно держать. Классика — наше все.

— Я предпочитаю электронную книгу. Потому что ее легче взять с собой и можно не покупать книги, а скачивать их в свободном доступе.