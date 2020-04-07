Иркутская область готовится к паводковому сезону

Иркутская область готовится к паводковому сезону

07.04.20

В регионе продолжается подготовка к паводкам. В зону возможного подтопления в этом году попадает 98 населенных пунктов в 11 районах области. Сейчас гидрологическая обстановка на реках стабильная, при этом толщина льда на 15-30 сантиметров меньше нормы. Вскрытие рек будет примерно на две недели раньше обычного. Кроме того, в подверженные риску затопления территории будут направлены спасатели.

Вячеслав ФЕДОСЕЕНКО, ВРИО НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Для предотвращения негативных явлений с 11 марта в муниципальных образованиях проводятся противопаводковые превентивные мероприятия, ослабление ледовых полей на затороопасных участках путем распиловки и чернения льда.

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