Иркутская область будет выходить из режима повышенной готовности в три этапа

Иркутская область будет выходить из режима повышенной готовности в три этапа08.05.20
Возможное снятие ограничений после майских праздников будет во многом зависеть от развития эпидобстановки в регионе, подчеркнул глава области Игорь Кобзев. Федеральный Роспотребнадзор рекомендовал сначала расширить перечень общественных мест, разрешенных к посещению. Это спортивные и детские площадки. Затем открыть более крупные магазины, возобновить работу учреждений сферы услуг. И уже на третьем, заключительном, этапе разрешить работу всех предприятий сферы торговли, образовательных учреждений, гостиниц, кинотеатров, развлекательных центров.
Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Здесь важно не забывать об обязательствах, которые есть у представителей власти перед гражданами. Моя задача — вникнуть в проблемные вопросы бюджета каждого муниципального образования, применить все возможные инструменты и механизмы для оказания соответствующей поддержки со стороны властей региона и областного бюджета.
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