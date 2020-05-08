Иркутская область будет выходить из режима повышенной готовности в три этапа

Иркутская область будет выходить из режима повышенной готовности в три этапа

08.05.20

Возможное снятие ограничений после майских праздников будет во многом зависеть от развития эпидобстановки в регионе, подчеркнул глава области Игорь Кобзев. Федеральный Роспотребнадзор рекомендовал сначала расширить перечень общественных мест, разрешенных к посещению. Это спортивные и детские площадки. Затем открыть более крупные магазины, возобновить работу учреждений сферы услуг. И уже на третьем, заключительном, этапе разрешить работу всех предприятий сферы торговли, образовательных учреждений, гостиниц, кинотеатров, развлекательных центров.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Здесь важно не забывать об обязательствах, которые есть у представителей власти перед гражданами. Моя задача — вникнуть в проблемные вопросы бюджета каждого муниципального образования, применить все возможные инструменты и механизмы для оказания соответствующей поддержки со стороны властей региона и областного бюджета.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.