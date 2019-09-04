Иркутск, Ангарск и Братск вошли в список городов страны с самым грязным воздухом

Доклад о состоянии окружающей среды за 2018 год опубликовало Министерство природных ресурсов и экологии России. В антирейтинг также попали Абакан, Барнаул, Зима, Красноярск, Кызыл, Новокузнецк, Норильск, Свирск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Чита и Шелехов. Ангарск вернулся в список спустя 14 лет. А Искитим вошел в него впервые. Большая часть городов с грязным воздухом — около 60 процентов — расположены в Сибири. Также в докладе указано, что Россия остается на 4 месте в мире по выбросам парниковых газов в атмосферу. Опережают нас только Китай, США и Индия.