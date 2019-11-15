Информация ряда федеральных СМИ о бездействии региональных властей в Тулуне не соответствует действительности

Даже сами герои публикаций и телесюжетов удивлены, как их слова были истолкованы московскими журналистами. Это выяснили наши коллеги, побывав в затопленных летом территориях и пообщавшись с местными жителями. Например, многих тулунчан возмутила информация, что глава региона мало общался с пострадавшими, размещенными в пунктах временного пребывания.

Александр КОПЫТОК, ДИРЕКТОР ТУЛУНСКОГО АГРАРНОГО ТЕХНИКУМА: И когда губернатор уезжал отсюда, из ПВР, в половину 12 вечера, разговаривали с людьми, выясняли проблемы, принималось сразу решение какое-то, то это реальная помощь. А то, что идет травля губернатора, то я тоже самое всем говорю: хватит травить губернатора.

В свою очередь, в министерстве социальной защиты региона нам сообщили, что практически все пострадавшие от наводнения подали заявления для оформления свидетельств на получение выплаты на приобретение или строительство жилья. Уже получили почти 7 тысяч заявителей. И половина оплачена. А в судах продолжают рассмотрение дел людей, которые просят признать их собственниками разрушенного во время наводнения жилья. И если суд встанет на сторону жителей, то они также получат все документы. До этого времени окончательное число людей, пострадавших от стихии, а также количество разрушенных домов назвать нельзя. Это станет ясно только после завершения всех судебных процессов.