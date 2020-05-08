Индекс самоизоляции в Иркутске 1,6 балла

Индекс самоизоляции в Иркутске 1,6 балла

08.05.20

Индекс самоизоляции в Иркутске сегодня немного вырос. Правда, всего лишь на 0,1 балла. Днем сервис Яндекс.Карты фиксировал значение на уровне 1,6. В Ангарске и Братске людей на улицах меньше, но и там до идеального индекса далеко. В городах 2,2 и 2 балла, соответственно. По всей Сибири уровень самоизоляции низкий. Индексы в крупных городах немногим выше единицы. В Красноярске — 1,6. В Барнауле и Новосибирске — 1,3.  В Абакане — 1,2. А в Кемерове зафиксировали минимальный индекс — 1,1.

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