Игорь Кобзев с рабочей поездкой побывал в Черемхово

Старейший стадион в Иркутской области — черемховский «Шахтер» — капитально отремонтируют. По проекту спортивное учреждение преобразится до неузнаваемости. Также в городе есть еще несколько болевых точек: социальные, промышленные объекты и мосты. Как прошла рабочая поездка Игоря Кобзева в Черемховский район, расскажем далее.

Юные модницы в Черемхово умеют вязать уже в начальной школе. Для девочек есть специальный предмет. Учитель Светлана Панина с младшими классами работает 21 год. Показывает нам школу. Здание построили 84 года назад и с тех пор ни разу — это важно — не ремонтировали.

Светлана ПАНИНА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ №8 г. ЧЕРЕМХОВО: Школа очень хорошая, уютная, приятно работать, но никогда не было капитального ремонта, хочется работать в уютной обстановке.

Школа №8 носит имя Александра Пушкина. Учебное учреждение самое старое в городе. Здание осматривает глава региона. Он сегодня впервые в Черемхово. Общается со школьниками, отмечает, что школа, несмотря на свой солидный возраст, должна работать. Ставит задачу отремонтировать и продолжать давать в этих стенах знания.

Объект другой, а проблема все та же. Стадион «Шахтер» в Черемхово — старейший в Иркутской области. Ремонт провели здесь всего однажды 8 лет назад. А ведь это самое посещаемое спортивное учреждение, за год более 50 тысяч человек. Игорю Кобзеву показывают проект нового стадиона. Зал для тяжелой атлетики, искусственное футбольное поле, новые трибуны. Начнут масштабную реконструкцию в следующем году.

Врио губернатора в рамках рабочей поездки посещает предприятия. Считает это необходимым, чтобы понять, в чем нуждаются жители, о чем говорят. Черемховский угольный разрез. По объему добычи второй после Тулуна. Сегодня проектируют новый участок — Мотово. Но всех беспокоят так называемые сезонные риски.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мне показали диаграмму колебаний. Мы договорились: зампред правительства, отвечающий за промышленность, будет работать в рамках рабочей группы, ее создаем сегодня. Я не зря спросил о переходе на иные виды топлива, это беспокоит. В рамках рабочей группы создадим план мероприятий, который минимизирует все эти последствия.

Вагоноремонтный завод. В год здесь ремонтируют до 5 тысяч вагонов. Сотрудники делятся, что есть угроза сокращения объемов производства, а, следовательно, и рабочих мест. Игорь Кобзев отвечает, что такого допустить нельзя, наоборот, нужно делать все возможное, чтобы привлечь на работу молодежь.

И еще один объект, как говорят жители, это их боль. Путепровод «Центральный». Ему требуется капремонт, но нужна финансовая помощь области. Город пообещал подать все необходимые документы до июля, и тогда в следующем году работы проведут.