Игорь Кобзев распорядился проверить качество сухпайков для школьников

Игорь Кобзев распорядился проверить качество сухпайков для школьников

21.04.20

Проверить качество сухих пайков для детей. Такое распоряжение главам муниципалитетов на оперативном штабе сегодня дал глава региона Игорь Кобзев. Он отметил: жалобы от родителей школьников поступают ему лично. Люди говорят, что продуктовые наборы очень скудные, попадаются консервы, которые изготовлены несколько лет назад, есть жалобы и на качество упаковки.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ6
Многие из родителей мне пишут. Глядя на такое, справедливо задаются вопросом: кто-нибудь, может быть, руки нагрел на детских обедах? Не буду сейчас огульно, я даю вам два дня, чтобы вы полностью разобрались с этим вопросом. И если факты эти будут, привлечь к самой строгой ответственности.

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