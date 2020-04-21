Игорь Кобзев распорядился проверить качество сухпайков для школьников

Проверить качество сухих пайков для детей. Такое распоряжение главам муниципалитетов на оперативном штабе сегодня дал глава региона Игорь Кобзев. Он отметил: жалобы от родителей школьников поступают ему лично. Люди говорят, что продуктовые наборы очень скудные, попадаются консервы, которые изготовлены несколько лет назад, есть жалобы и на качество упаковки.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ6

Многие из родителей мне пишут. Глядя на такое, справедливо задаются вопросом: кто-нибудь, может быть, руки нагрел на детских обедах? Не буду сейчас огульно, я даю вам два дня, чтобы вы полностью разобрались с этим вопросом. И если факты эти будут, привлечь к самой строгой ответственности.