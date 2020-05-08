Игорь Кобзев провел совещание с предпринимателями

Главная задача экономики сейчас — сохранение бизнеса и рабочих мест. Сегодня на совещании с предпринимателями это отметил глава региона Игорь Кобзев. В области разрабатывают план по выходу из режима самоизоляции. Напомним, список субъектов, которым разрешили деятельность, уже был расширен. Сейчас открыты парикмахерские, службы бытового обслуживания населения, автомастерские, а также ряд непродовольственных магазинов. В регионе также подготовили меры по поддержке бизнеса в этот непростой период. Этот перечень дополнят.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы разрабатываем региональные меры поддержки для малого и среднего бизнеса, в том числе на полгода субъекты малого и среднего предпринимательства освобождены от оплаты аренды областного имущества, также мера была рекомендована для муниципалитетов. Если есть в районах проблемы, механизм не заработал, жду информации, обратной связи для координации наших совместных действий.

Константин ЗАЙЦЕВ, И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы уже с 4 апреля сделали достаточно большой перечень отраслей, которые могут работать. Что касается мер поддержки предпринимательства, то здесь мы находимся в числе лидеров. Потому что мы на сегодняшний день уже спрогнозировали и оказываем поддержку малому и среднему предпринимательству в размере семи практически миллиардов рублей.