Игорь Кобзев провел большую пресс-встречу в формате видеоконференции с представителями районных СМИ

Игорь Кобзев провел большую пресс-встречу в формате видеоконференции с представителями районных СМИ16.04.20
Помимо прочего, журналисты, конечно, задавали вопросы про ситуацию с распространением коронавируса в области. Ведь она коснулась не только столицы Приангарья, но и отдаленных районов. Волнующая тема — расположение обсерваторов. Так, один из них действует в Шелехове на базе бывшего профилактория «Металлург». Глава региона выразил благодарность персоналу гостиниц и санаториев, а также медперсоналу, людям, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом.
Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Им сейчас тяжело. Вот чем мы можем им помочь? А я вам скажу: дисциплиной! Да! Реальной дисциплиной. У нас нет таких койкомест, которые могут обеспечить 100% лечение всех жителей, оно ограничено, и это надо признать. Около 1200 коек мы только развернем. Но! Они сегодня делают все возможное и невозможное.
Кроме того, на видеоконференции с журналистами обсуждали и насущные темы, которые потрясают наш регион ежегодно. Острым стал вопрос о лесных пожарах. Теплая погода и отсутствие осадков могут привести к возгораниям. Но тут Игорь Кобзев выразил жесткую позицию: тушить надо сразу и применять всевозможные превентивные меры для недопущения горений. Все же сказывается личный опыт генерала МЧС.
Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Я по прежнему месту службы каждое ЧС анализировал. Тоже коснулся леса, пожарной безопасности. Понимаете, то, что я сегодня увидел как специалист — отпор вот этим людям, которые сознательно подвергают рискам дачные участки этого поселка, в котором живут жители Иркутской области.
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