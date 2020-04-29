Игорь Кобзев: поставленная президентом задача о подготовке медорганизаций выполнена

Игорь Кобзев: поставленная президентом задача о подготовке медорганизаций выполнена

29.04.20

Распространение коронавируса в России удалось притормозить, но пик еще не пройден. Об этом заявил Владимир Путин во время видеоконференции с главами субъектов страны. К 5 мая Путин поручил разработать поэтапный план выхода из ограничительного режима. Этим займется Роспотребнадзор, правительство и рабочая группа Госсовета. При этом единого решения тут быть не может. В каждом регионе разная ситуация с COVID-19. Также президент подчеркнул: впереди длинные майские выходные и важно не допустить взрывного роста заболеваемости.

Владимир ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

Считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая, включительно. Но обращаю ваше внимание: при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах.

На прямой связи с президентом был и глава Иркутской области Игорь Кобзев. Он сообщил: сегодня в регионе сформировали кадровый резерв медиков. В семи инфекционных лечебных учреждениях развернули 1195 коек. Всего на приобретение необходимого оборудования в регион из Федерации поступило 956 миллионов рублей.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Владимир Владимирович, поставленная Вами задача к 28 апреля подготовить медицинские организации для приема больных выполнена. Готовы нарастить ресурсы и в дальнейшем. Проведена инвентаризация и перераспределение оборудования. На 100 процентов все больницы укомплектованы средствами индивидуальной защиты.

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