Игорь Кобзев посетил с рабочим визитом пострадавшие от наводнения территории

Временную дамбу в Алыгджере возведут до 15 мая. Заповедная Тофалария прошлым летом пострадала от масштабного паводка, 120 домов восстановлению не подлежат. С рабочим визитом в затопленные территории приехал врио губернатора Игорь Кобзев.

Алыгджер — районный центр Тофаларии. В прошлом году большая вода накрыла село и оставила без крова сотни семей. Затопило 193 дома, пострадали более 500 человек. А 120 домов полностью не подлежали восстановлению. Привычная жизнь тофов тогда остановилась. Все силы были направлены на восстановление жилья и возвращения к нормальному существованию.

Сейчас многие тофы уже вернулись к обычному ритму жизни, занимаются скотоводством, охотой, рассказывают местные жители главе региона Игорю Кобзеву. Врио губернатора приехал проверить, как идет восстановление. В Алыгджере капитально ремонтируют 39 зданий, которые затопило в 2019-м. Стройматериалы доставили по зимней дороге, ведь сейчас добраться сюда можно только по воздуху. Также в Алыгджере вскоре приступят к реконструкции социальных объектов: школы с интернатом, этнокультурного центра и амбулатории. Строительство займет около года.

Повторения бедствия прошлого года допустить нельзя, отметил Игорь Кобзев. Поэтому сегодня ведется планомерная работа: расчистка русла реки Уды, берегоукрепление, строительство временной дамбы длиной 280 метров. После начнут возведение постоянного сооружения.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы расчищаем русла рек, сроки все определены, и я считаю, что все сегодня решения, которые мы приняли, они в целом обеспечат безопасность этого населенного пункта.

Продолжают строительство временной дамбы и в Нижнеудинске длиной 820 метров. Такую же, только протяженностью 620 метров возводят и в Тулуне.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Работу организовали быстро, карьер рядом, скальник, инертные все у них есть, работают практически в круглосуточном режиме, сейчас они 15 мая заканчивают, как и было оговорено.

Тулун больше всего пострадал от наводнения в прошлом году. Поэтому и фронт работ огромный. Кроме капитального ремонта, продолжается строительство двух микрорайонов — Березовая Роща и Угольщиков. Первые дома сдадут уже в мае. Кроме того, в Угольщиков благодаря поддержке крупных компаний возводят школу на 1275 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым покрытием. Во время рабочей поездки Игорь Кобзев оценил темп строительства.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сегодня мы договорились, что мы берем отсрочку на три недели, чтобы урегулировать все и финансовые взаимоотношения, и проектные решения, и начало благоустройства трех многоквартирных домов. Дальше заехали на еще одну площадку строительства многоквартирных домов, и услышал предложение о том, чтобы увеличить этажность этих домов с 5 до 8 этажей, дал задачу проработать этот вопрос.

Игорь Кобзев также посетил площадку строительства инфекционного блока тулунской больницы, аналогов такому учреждению в регионе нет. Сейчас городе нет случаев заражения коронавирусом, но этот лечебный корпус необходим Тулуну. Также врио губернатора побывал в Тайшетском районе и посетил ряд объектов. Так, в селе Талая в прошлом году от наводнения пострадала школа, и было решено строить новое учебное заведение в безопасном месте. Начнут строительство в следующем году. Кроме того, в селе есть проблемный объект — фельдшерско-акушерский пункт, возведенный в 2018-м. Игорь Кобзев поручил проработать этот вопрос. В самом же Тайшете идет строительство модульного корпуса для пациентов с внебольничной пневмонией. Стоимость — 400 миллионов рублей.



