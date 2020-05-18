Игорь Кобзев поручил выплатить надбавку медикам своевременно

Работники скорой помощи Иркутска и Ангарска записали видеообращение. Они говорят: еще не получили деньги, положенные за работу в условиях пандемии. Российские медики массово жалуются, что не видят обещанных президентом выплат. Иркутская область не стала исключением. Исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев сообщил, что деньги будут и поручил разобраться в ситуации.

Медицинские работники нескольких российских городов разместили обращения в социальных сетях. Еще 8 апреля Владимир Путин заявил, что все медики, которые работают с коронавирусными больными, получат существенные надбавки к зарплате. Но деньги на сегодняшний день получили не все. Правительство Иркутской области, увидев видеозаписи, сразу отреагировало на ситуацию.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

История с коллективом иркутской скорой медицинской помощи — наглядный пример, как не надо взаимодействовать с коллективом. Недопустимо, чтобы люди доказывали свое право на доплату через средства массовой информации.

По факту обращения в соцсетях проводится следственная проверка. Те, кто в апреле работал в зоне риска, уже сегодня должны получить зарплату в полном объеме. Глава региона поручил в срочном порядке сделать перерасчет выплат медикам в соответствии с изменениями в постановление правительства от 12 мая.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Все доплаты должны быть сделаны согласно интенсивности работы за фактически отработанные смены. Не часы и минуты, а смены. Главным врачам подготовить предложения по выплатам персоналу, входящему в зону риска. Сегодня это все сделать, минздрав представляет, вносим изменения в указ в отношении должностей. Выплаты произвести до конца дня 19 числа.

Те, кто непосредственно контактировал с пациентами с COVID-19, должны получить двойную оплату. Главным врачам получено составить списки. 9 млн 675 тыс рублей выделено сегодня 12 медицинским организациям региона, которые оказывают скорую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Эти люди спасают жизни других, но есть вероятность, что они тоже могут заразиться.

Валентина ВОБЛИКОВА, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Зарегистрировано, к сожалению, на сегодня 59 случаев инфицирования заболевания медицинских работников. Это врачи примерно в одинаковой пропорции: младший медицинский персонал, 24-26, 3 санитарочки, ну и другие сотрудники, технический персонал. Это действительно очень серьезная зона риска. Также, конечно, есть риск заражения у тех, кто работает в первом звене — амбулаторно-клиническая помощь и скорая.

Игорь Кобзев подчеркнул, что право на выплаты имеют и медики, не входящие в так называемую «красную зону», а также водители и технические работники. Врио губернатора Иркутской области дал поручение проработать этот вопрос отдельно. Полностью стимулирующие выплаты должны быть произведены до конца мая.



