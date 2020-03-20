Игорь Кобзев побывал с рабочей поездкой в Заларинском районе

Село Владимир Заларинского района. Здесь располагается специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Сейчас идет строительство нового корпуса на 150 мест. Сам интернат состоит из нескольких зданий. В них проживают 400 человек. По своей направленности и некоторым особенностям подобное соцучреждение единственное в области. Поэтому новый корпус нужен как никогда. К 1 сентября его должны открыть.

Анатолий ШАВЕЛКИН, ДИРЕКТОР ЗАЛАРИНСКОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА для ПРЕСТАРЕЛЫХ и ИНВАЛИДОВ: Потребность большая, так как старое здание построено в 1974 году и в деревянном исполнении. Поэтому нам необходимо новое. Вот это и строим. Выделены деньги по федеральной программе «Старшее поколение».

А это уже сам райцентр. Долгострой, привет из 90-х, — так и не заработавший бассейн. А рядом с уже аварийным зданием открыт новый. 5 дорожек по 25 метров. Стоимость 64 миллиона рублей. Почти половина — деньги областного бюджета. Штат сотрудников готов к приему посетителей.

Олег ПЕТРОВСКИЙ, ИНСТРУКТОР БАССЕЙНА «ДЕЛЬФИН»: Мы первым делом сами же все должны испытать на себе. Все хорошо. И думаю, что соседние районы смогут приезжать. Это очень даже хорошо.

Первые заплывы намечены на апрель после получения все санитарных документов. А сосед-долгострой демонтируют по поручению Игоря Кобзева. Для безопасности детей. Например, учеников 2-й заларинской школы, где учителем начальных классов работает Светлана Полийчук. Стаж 20 лет. Дело свое любит и хочет, чтобы школа была лучше.

Светлана ПОЛИЙЧУК, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ: Хотелось бы получше. И спортзал, и актовый зал, которых у нас нет.

Само здание школы, точнее, некоторые его блоки нуждаются в полной реконструкции. Проект строительства сейчас проходит экспертизу. По словам врио губернатора до 1 июля документы будут готовы. Потом необходимо попасть в нацпроект, чтобы получить финансирование. Стройка начнется через год-два. А пока надо сохранить коллектив, который, пользуясь случаем, рассказал главе региона о своих проблемах.

Одно из зданий Заларинской районной больницы. Во время Великой Отечественной войны здесь был госпиталь. С тех пор капитально ничего не менялось. Максимум косметический ремонт. А между тем здесь лечатся люди со всего района. Для строительства нового корпуса уже выделена земля. Игорь Кобзев дал поручения ускорить процесс оформления документов. А пока, чтобы улучшить ситуацию, руководство больницы закупило мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Теперь медпомощь приезжает в отдаленные деревни. Востребованность огромная.

Марина САВРАСОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЗАЛАРИНСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ: Водитель и пять-шесть специалистов на селе работают в зависимости от количества населения. У нас заранее готовится график. — А проживание? Если на два-три дня? — Это мы решаем на уровне мэра района, с главами администраций.

Автомобильный мост через Транссиб делит Залари и район на две части. После закрытия путепровода здесь начались большие заторы. Ведь это единственная возможность попасть на федеральную трассу. Ремонт объекта должен был закончиться 1 ноября. Но подрядчик — дорожная служба региона — сделает это на два месяца раньше. Однако необходимо дополнительное финансирование.

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это коммуникации дополнительные выявились. Да еще и дорогу строили дополнительно подъездную, чтобы кран мог подойти. Вот эти все работы мы осметили, получилось на 26, 5 миллионов дополнительно. Просим Игоря Ивановича их выделить.

Также глава региона посетил и крупное крестьянско-фермерское хозяйство. Здесь, на семейной ферме, производят молочную продукцию, известную не только в Заларях. В день любителям вкусного отправляют сотни литров молока, кефира, различных йогуртов.

Дарья ШЕРШНЕВА, РАБОТНИК КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА: В планах у нас еще сыр делать. Так как я училась на это тоже. Есть желание пробовать.

В целом поездка врио губернатора по региону получилась очень насыщенной. Знакомство с территорией плодотворным. Естественно, что увидел глава и состояние дорог.