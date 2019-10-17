Ход ликвидации последствий паводка в Иркутской области обсудили на совещании с президентом Владимиром Путиным

В этой встрече также участвовали заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Владимир Якушев, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Обсуждали ход восстановительных работ и выполнение поручений, которые дал глава государства по этому направлению.

Владимир ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ: Когда я был в регионе, с людьми встречался, с вами мы работали, я сказал тогда, что постоянно буду держать эти вопросы под контролем. И понятно почему. Потому что объем работ большой, пострадавших очень много.

Масштаб проведенной работы видно по цифрам, которые звучат на совещании. Президенту сообщили: социальные выплаты по 10 тысяч рублей и компенсации за утрату имущества получили более 46,5 тысяч человек на общую сумму 2 млрд 580 млн рублей. Еще 218 заявлений рассматривают в суде. Люди хотят доказать свое право на выплаты. Всего из-за наводнения признано непригодным для проживания 6901 жилое помещение. Пострадавшим гражданам выдано 5378 жилищных сертификатов — это 78%. На эти цели из федерального бюджета было выделено 14,7 млрд рублей. И будут выделены еще средства.

Виталий МУТКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ по ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАВОДКА: В ближайшее время правительство Российской Федерации примет решение о выделении дополнительных денег, чтобы покрыть всю потребность. Мы уже превышаем на миллиард, и деньги будут эти выделены, чтобы удовлетворить все вопросы граждан.

Многие люди проводят капитальный ремонт своих домов. Но после второй волны паводка пострадавшие получили новые квартиры, так как ремонтировать жилье не представляется возможным. Но и на этом обследования зданий не закончены. Как сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, с людьми, которые просят провести допобследования, специалисты продолжают работать, чтобы разрешить все спорные вопросы.

В целом в 135 населенных пунктах в 11 пострадавших от наводнения районах жизнедеятельность восстановлена. В плановом режиме работают системы водо-, тепло-, энергоснабжения. Правительство России приняло программу восстановления инфраструктуры на территории Иркутской области. Она предполагает реконструкцию или строительство 211 объектов, кроме жилых домов. На нее будет выделено 43 млрд рублей. Также на этом совещании обсудили меры поддержки студентов, предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и людей, которые потеряли при стихийном бедствии личные подсобные хозяйства.