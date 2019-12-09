Губернатор Сергей Левченко побывал с рабочей поездкой в Братском районе

Новая школа, отремонтированная котельная и цех по производству пеллетных гранул. Все эти объекты посетил губернатор Иркутской области в ходе рабочей поездки в Братский район.

Новое здание школы в селе Покосное в Братском районе откроет двери для учеников уже через месяц. Учебный процесс стартует сразу после зимних каникул. Накануне новый образовательный объект посетил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Школу в селе начали строить два года назад. Сейчас здесь все по самым современным стандартам: большой актовый и спортивный залы, классы с лабораториями для опытов, лифт для инвалидов-колясочников. В комплекс школы входят, в том числе, трансформаторная подстанция, гараж, очистные сооружения. Общая стоимость работ составила 330 миллионов рублей. Старое здание 1957 года постройки снесли еще в мае, его признали аварийным. Сейчас 400 учеников занимаются в здании детского сада и культурно-досугового центра. Но уже совсем скоро все изменится.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В 2015 году я здесь очередной раз был. И жители села в доме культуры обращались, чтобы построить школу. Тогда они говорили, что мы ждем школу 21 год, что действующая уже очень старая. В 2016 году сделали проект, в 2017-м году мы этот проект начали осуществлять. И вот школа практически готова к тому, чтобы детишки туда пришли. И я должен сказать, что это одна из лучших школ в Иркутской области.

Кроме того, в рамках рабочей поездки глава региона побывал на предприятии деревообработки в Вихоревке. В этом году здесь был построен цех производства пеллетных гранул. Это позволяет утилизировать отходы — опилки и кору, а также отапливать гранулами из этих отходов все предприятие. Губернатор региона дал поручение мин ЖКХ рассмотреть возможность перевода котельных, которые находятся вблизи таких предприятий, на биологическое топливо. Особенно это актуально для территорий, граничащих с Байкалом. По итогам поездки мэр Братского района Алексей Баловнев отмечает: взаимодействие с областным правительством налажено и понимание во всех вопросах достигнуто.

Алексей БАЛОВНЕВ, МЭР БРАТСКОГО РАЙОНА: Люди нацелены, правительство нацелено на результат, чтобы воплотить в жизнь тот или иной объект. Сдать, построить, отремонтировать. Это хорошо, когда все ветви власти, я имею в виду поселения, муниципалитеты, область, регион, все нацелены на скорое решение вопроса.

Кроме того, на котельной «Водогрейная» в городе Вихоревка в последние два года за счет средств областного бюджета была проведена масштабная модернизация: замена котлов, сетевых насосов, капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования. На это по поручению губернатора было направлено около 130 млн рублей. Несколько лет назад в городе была целая череда поломок на котельной. Сейчас, последние два года, отопительный сезон проходит безаварийно.