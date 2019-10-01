Губернатор Иркутской области встретился с мэрами муниципальных образований

Районы должны получать собственные доходы. Это стало одной из главных тем встреч губернатора Иркутской области Сергея Левченко и мэров муниципальных образований после недавних выборов. Лично с каждым глава региона обсудил первостепенные вопросы и рассмотрел варианты их решений. Так, мэр Катангского района Сергей Чонский рассказал о своем представлении развития района, основных задачах, а также остановился на тех важных для муниципалитета проектах, которые удалось воплотить за 4 года при непосредственной поддержке областной власти. Затронули и тему дотационности районов.

Сергей ЧОНСКИЙ, МЭР КАТАНГСКОГО РАЙОНА: За период времени, который мы с вами, Сергей Георгиевич, работаем, нам удалось начать ремонт и строительство нашей районной больницы. Этого ждали 15 лет. В этом году мы приступили к ее строительству. Для района Крайнего Севера медицинское учреждение крайне необходимо. Второе, что нам удалось сделать, — построить архив. И теперь у нас есть самое современное здание архива. Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я ищу варианты стимулирования мэров для получения муниципальными образованиями собственных доходов. Многие районы постоянно просят дотации. У муниципальных образований должна быть заинтересованность в возможности развиваться за счет собственных ресурсов, а им все равно какая дотация — 80 процентов или 75.

Среди приоритетных объектов, которые нужны району, — это физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Ербогачен, отдельное здание начальной школы. Также губернатор Сергей Левченко провел встречи с главами Баяндаевского и Осинского районов.