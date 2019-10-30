Губернатор Иркутской области побывал с рабочей поездкой в Тулуне

Аварийно-восстановительные работы на затопленных в Тулуне объектах коммунальной инфраструктуры завершены. Кроме того, подходит к концу комплексная модернизация с заменой оборудования, ремонтом здания. Подрядчики успели провести реконструкцию до наступления холодов, что крайне важно в пострадавшем от паводка городе. Что еще сделано, расскажем далее.

На водозаборе в Тулуне ведут комплексную модернизацию. Заменяют даже то оборудование, которое не пострадало от паводка. Внутренние сети, павильоны, насосы, задвижки — все это либо пришло в негодность с течением времени, либо было испорчено водой. Капитально отремонтировали и здания. Заменили котлы в котельной. Это также позволит улучшить условия для людей, которые здесь работают. Кроме того, необходимо максимально усилить защиту объектов водозабора. В ноябре весь объем работ будет выполнен.

Руслан БОЛОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В целом работы находятся в стадии завершения, подходит часть оборудования, в первую очередь, это электрооборудование, которое будет смонтировано в течение ноября месяца, и мы в полном объеме увидим модернизированный водозабор, причем по тем стандартам, которые сегодня требуются при выполнении этих работ.

Во время рабочей поездки губернатор Иркутской области обратил внимание на то, что необходимо ускорить процесс перекладки сетей в Тулуне. Инженерные сооружения также нуждаются в модернизации, чтобы справиться с увеличенной нагрузкой. Ведь продолжаются работы по строительству нового жилья. Так, в микрорайоне Березовая Роща, где возводятся индивидуальные жилые дома, Сергей Левченко проверил ход работ и отметил, что подрядчикам необходимо как можно быстрее завершить работы по подготовке фундаментов зданий, до наступления холодов.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Перед нами здесь прокладывается очередная, третья, улица, где уже определены места строительных компаний, которые будут строить здесь жилье и социальную сферу. 6 компаний, 6 различных проектов, которые будут предложены жителям подтопленных территорий. Строительство домов уже идет, 6 договоров заключено на то, чтобы жителям построить дома по тем проектам, которые им нравятся.

Также глава региона посетил микрорайон Угольщиков, где строят, первую очередь, двухэтажные многоквартирные дома. Здесь же приступили к возведению современной школы на 1275 учеников. Учреждение состоит из пяти учебных блоков. Кроме классов, спортивного и актового зала, в проекте предусмотрели 2 бассейна. Сдать социально-важный объект планируют в августе 2020 года.