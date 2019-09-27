Государственные и региональные награды жителям нашего региона вручил губернатор Сергей Левченко

Государственные и региональные награды жителям нашего региона вручил губернатор Сергей Левченко

27.09.19

На торжественной церемонии сегодня награду получили 10 человек. Это работники образования, пищевой индустрии, промышленности, деятели культуры и спорта. Так, почетное звание «Заслуженного учителя России» получила преподаватель из города Саянска Татьяна Труфанова. Благодарность президента объявлена учителю русского языка школы Баяндаевского района Маргарите Буиновой. За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства благодарность президента объявили директору центра культуры и досуга Иркутского госуниверситета. Отметили и других людей из разных территорий, которые внесли свой вклад в развитие региона.

 

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Своей деятельностью и беззаветной преданностью выбранному делу вы заслужили наше признание и высокие государственные награды. Во многом благодаря вам, вашему упорному, кропотливому труду крепнет наша Иркутская область и закладывается фундамент для процветания будущих поколений.

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