Государственная дума разрешила строить социальные объекты возле Байкала

Законопроект об этом приняли в третьем и окончательном чтении. Но возводить школы и больницы можно только за пределами центральной экологической зоны Байкала. Закон долгожданный для жителей Иркутской области. Он вступит в силу с 1 июня 2020 года. Депутат Государственной Думы Михаил Щапов отмечает: сейчас важно строго следить за тем, как закон будет исполняться в реальности.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ: Важно понимать, что список социальных объектов будет зафиксирован постановлением правительства. Работа над ним продолжается, свои предложения мы внесли. Есть консенсус и у комитета по экологии, и у группы «Байкал», и у Минприроды по Российской Федерации. Но сейчас необходимо жестко контролировать процесс согласований данного списка внутри правительства, чтобы в постановлении не добавили вредные для Байкала объекты, не убрали нужные для людей.