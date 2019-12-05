Государственная дума разрешила строить социальные объекты возле Байкала

Государственная дума разрешила строить социальные объекты возле Байкала

05.12.19

Законопроект об этом приняли в третьем и окончательном чтении. Но возводить школы и больницы можно только за пределами центральной экологической зоны Байкала. Закон долгожданный для жителей Иркутской области. Он вступит в силу с 1 июня 2020 года. Депутат Государственной Думы Михаил Щапов отмечает: сейчас важно строго следить за тем, как закон будет исполняться в реальности.

 

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ:

Важно понимать, что список социальных объектов будет зафиксирован постановлением правительства. Работа над ним продолжается, свои предложения мы внесли. Есть консенсус и у комитета по экологии, и у группы «Байкал», и у Минприроды по Российской Федерации. Но сейчас необходимо жестко контролировать процесс согласований данного списка внутри правительства, чтобы в постановлении не добавили вредные для Байкала объекты, не убрали нужные для людей.

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