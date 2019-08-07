Фрукты из Китая под запретом с 10 августа

Фрукты из Китая под запретом с 10 августа

07.08.19

Россельхознадзор по Иркутской области и Республике Бурятия обнаружил в продукции из соседней страны карантинные объекты. Чтобы не допустить их попадания на территорию России, ведомство ввело временные ограничения на ввоз косточковых и семечковых культур. Это яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня и черешня, персики, нектарины, сливы. Ограничения начнут действовать в субботу. Продукцию, которую отгрузили до этого, допустят на территорию страны после фитосанитарного контроля.

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