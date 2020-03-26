Фракция КПРФ в Заксобрании Приангарья готовит предложения по поддержке жителей региона

О ситуации в стране и мире в связи с пандемией, о безопасности людей, о тарифах на электроэнергию говорил сегодня глава обкома КПРФ Сергей Левченко на своей пресс-конференции. Так фракция КПРФ в Законодательном собрании Иркутской области готовит предложения по поддержке жителей региона, а также малого и среднего бизнеса в связи с пандемией коронавируса и падением курса рубля.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИРКУТСКОГО ОБКОМА КПРФ: Для гражданина Российской Федерации, жителя Иркутской области цена на доллар опосредованно выливается в том, что мы будет получать достаточно серьезную инфляцию, в том числе на продукты, которые необходимы для людей каждый день.

И еще Левченко отметил, что кандидата в губернаторы Иркутской области от КПРФ определят на областной конференции. Его выбирают по результатам тайного голосования.