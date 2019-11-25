Фонд поддержки предпринимательства оказывает поддержку бизнесменам Иркутской области

От разработки бизнес-плана до реализации проекта. О региональном фонде поддержки предпринимательства в Иркутской области расскажем в следующем материале.

Начинали с изготовления теплиц, а теперь в арсенале этой фирмы все, что нужно для дачи или загородного жилья: заборы, ворота, беседки, навесы для бассейнов. В этом году к тому же открыли новое направление деятельности — домостороение. Это дачные дома и бани. Директор фирмы «Сота» Вячеслав Муравьев отмечает: делать новые шаги вперед им помогает, в том числе, фонд поддержки предпринимательства. Это организация важных проектов или участие в выставках.

Вячеслав МУРАВЬЕВ, ДИРЕКТОР ООО «СОТА»: Фактически с их участием на самом деле мы стали участвовать в выставке. В выставке по продвижению франшиз. И были приятно удивлены, что все вопросы решались очень быстро и оперативно. В дальнейшем мы планируем с ними сотрудничать уже по маркетинговым исследованиям.

Бизнесменам, которые работают в сфере сельского хозяйства, оказывает поддержку и аграрный университет Иркутска. Учебное заведение также сотрудничает с фондом поддержки предпринимательства. Нередко молодые люди открывают свой бизнес еще со студенческой скамьи. Всем начинающим предпринимателям университет оказывает, в том числе, и консультационную поддержку. С чего начать, как развиваться и как привести свою компанию к первым результатам и первой прибыли — консультации специалистов могут быть совершенно разного характера.

Нина ФЕДОРИНА, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ и ИНФОРМАТИКИ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА: Занимаются составлением бизнес-планов, бизнес-проектов, их сопровождением и практически до реализации. Большая часть, так как мы аграрный вуз, мы занимаемся КФХ — крестьянско-фермерскими хозяйствами, очень редко личными подсобными хозяйствами или малым бизнесом.

Прямо сейчас специалисты из аграрного университета помогают встать на ноги предпринимателям из Эхирит-Булагатского района. Педагоги и практикующие сельскохозяйственники отмечают: успешный аграрный бизнес можно создать и в наших суровых условиях. Главное — правильно рассчитать возможные риски и выйти на тот план развития, который приведет к прибыли.