Финансирование конкурса «Лучший проект территории общественного самоуправления Иркутской области» увеличено в два раза

Теперь оно составляет 4 миллиона рублей. Об этом заявил заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов на специальной конференции. Она прошла в рамках образовательного форума «Земля Иркутская». Сейчас на территории региона действует 378 ТОСов. Это в 6 раз больше, чем в 2013 году. Поддержка территорий общественного самоуправления идет сразу по нескольким направлениям.

Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА и ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

В январе 2019 года был создан ресурсный центр. Наше учреждение областное, ресурсный центр по поддержке НКО. Как раз одно из направлений деятельности этого учреждения — оказание содействия ТОСам на территории Иркутской области. Мы поставили эту работу на системные рельсы, я думаю, что в скором будущем мы подойдем к регистрации ассоциации ТОСов.

Павел ЦИКОЛИН, ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР по ПОДДЕРЖКЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»:

Роль ресурсного центра — быть неким мостиком между властью и обществом. Мы помогаем как и власти увидеть активных граждан, которых необходимо поддержать на территории, так и горожанам, у которых есть силы и желание помочь своему городу, поселку или деревне увидеть вот эти механизмы.