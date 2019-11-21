Фермер Андрей Артемцев возводит новую ферму в деревне Вершина Боханского района

Не стоять на месте, а развиваться. Таков девиз жизни Андрея Артемцева. Молодой фермер начал с восстановления старых колхозных построек, а теперь возводит новую ферму в деревне Вершина в Боханском районе. Откуда средства на строительство и с какими проблемами приходится сталкиваться? Об этом в нашей традиционной рубрике «Сейчас в Усть-Орде».

О своей ферме Андрей Артемцев может рассказывать долго и с радостью. Жалеет, что пока не успели поставить арки и сделать крышу. Но главное — бетонный фундамент залили до холодов, остальное уже мелочи. В этом жителю деревни Вершина помог грант по областной программе «Семейная ферма».

Андрей АРТЕМЦЕВ, ФЕРМЕР: У нас 50 на 50 идет. То есть половина средств — это грант, половина — наши. 15 миллионов оттуда и столько же отсюда. Мы на эти деньги строим ферму, закупаем технику, животных, чтобы расширяться и развиваться.

Сейчас в хозяйстве Артемцева 300 голов скота. Породы разные. Это немного калмыков» есть симменталы. Но главная любовь — герефорды. Эти, изначально британцы, хорошо живут и в сибирских условиях. Их главная внешняя особенность — белая голова. А так они очень выносливы. Да и качество мяса на твердую «пятерку». Есть покупатели.

Андрей АРТЕМЦЕВ, ФЕРМЕР: Планируем на Воронеж сдавать. Там цена побольше, чем у нас. Сейчас еще планируем 100 телок закупить, герефордов. Они мясные, чисто мясо, хорошие привесы дают. Хороший скот. Надо же хорошую породу разводить. Зачем разводить козлов вот таких, надо разводить мамонтов. Чтобы был толк.

Толк есть. И не только у фермера Артемцева. Развитие животноводства в Боханском районе идет хорошими темпами. Как говорит начальник местного сельхозуправления, способствуют росту и разные программы помощи крестьянским хозяйствам.

Александр АЛЕКСАНДРОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ БОХАНСКОГО РАЙОНА: В основном наши фермеры участвуют в программе «Начинающий фермер». Ежегодная квота — пять хозяйств на район. Но изъявляют желание 15-20 хозяйств. Но до сдачи документов, до 2 победителей доходят единицы. Сложные критерии отбора. Нужно контролировать свои отчеты, свои налоги. Все должно быть честно, все должно быть прозрачно, открыто.

Всего в районе работают на земле около 70 хозяйств: от маленьких, семейных до крупных. Итоги уборочной хорошие. В закрома отправили почти 58 тысяч тонн зерна. Да и с кормами для животных тоже нет проблем. До весны точно хватит.