Федеральные врачи подтвердили правильность лечения Владислава Шестакова в Иркутске

Федеральные врачи подтвердили правильность лечения Владислава Шестакова в Иркутске20.12.18
Течение его болезни курировали специалисты Министерства здравоохранения Иркутской области. Кроме того, врачи провели консилиум с врачами-нейрохирургами Центра нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.
К сожалению, помочь Владиславу Шестакову уже невозможно. В Черемхово отправится группа психологов, чтобы помочь семье пережить утрату. Сейчас мальчику оказывается паллиативная помощь.
Подробности в интервью Натальи Руденко — заместителя главного врача по лечебной работе Иркутской областной детской клинической больницы.
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