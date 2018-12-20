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Федеральные врачи подтвердили правильность лечения Владислава Шестакова в Иркутске

20.12.18

Течение его болезни курировали специалисты Министерства здравоохранения Иркутской области. Кроме того, врачи провели консилиум с врачами-нейрохирургами Центра нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.

К сожалению, помочь Владиславу Шестакову уже невозможно. В Черемхово отправится группа психологов, чтобы помочь семье пережить утрату. Сейчас мальчику оказывается паллиативная помощь.

Подробности в интервью Натальи Руденко — заместителя главного врача по лечебной работе Иркутской областной детской клинической больницы.

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