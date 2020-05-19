Еще один электронный больничный на 18 календарных дней получат люди старше 65 лет

Это пожилые работники, которые сейчас находятся на самоизоляции и не перешли на удаленную работу. Новые электронные больничные фонд социального страхования оплатит напрямую работнику за весь нерабочий период. Деньги поступят в течение 7 дней после оформления. Рассчитают выплаты по общим правилам. При восьмилетнем и более стаже дни, проведенные в самоизоляции, будут оплачены полностью. Обращаться в фонд социального страхования самостоятельно не нужно. Информацию о возрастном сотруднике в организацию должен передать работодатель.

Яна СОБОЛЬ, УПРАВЛЯЮЩАЯ ИРКУТСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ «ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»:

Граждане в возрасте от 65 лет и старше имеют право с 12 по 29 мая находиться на больничном листе для того, чтобы находиться на самоизоляции. В период распространения коронавирусной инфекции максимально обеспечить себе комфортные и безопасные условия.