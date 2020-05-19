Еще один электронный больничный на 18 календарных дней получат люди старше 65 лет

Еще один электронный больничный на 18 календарных дней получат люди старше 65 лет

19.05.20

Это пожилые работники, которые сейчас находятся на самоизоляции и не перешли на удаленную работу. Новые электронные больничные фонд социального страхования оплатит напрямую работнику за весь нерабочий период. Деньги поступят в течение 7 дней после оформления. Рассчитают выплаты по общим правилам. При восьмилетнем и более стаже дни, проведенные в самоизоляции, будут оплачены полностью. Обращаться в фонд социального страхования самостоятельно не нужно. Информацию о возрастном сотруднике в организацию должен передать работодатель.

Яна СОБОЛЬ, УПРАВЛЯЮЩАЯ ИРКУТСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ «ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»:
Граждане в возрасте от 65 лет и старше имеют право с 12 по 29 мая находиться на больничном листе для того, чтобы находиться на самоизоляции. В период распространения коронавирусной инфекции максимально обеспечить себе комфортные и безопасные условия.

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