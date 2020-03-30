Елена Апанович рассказала об изменениях в системе образования Иркутской области

В 14 муниципальных образованиях Иркутской области открыли дежурные группы в детских садах. Они работают для детей, чьи родители трудятся на предприятиях непрерывного цикла и не могут перейти на удаленную работу. Об этом и других изменениях в системе образования региона в связи с пандемией расскажет руководитель профильного министерства Елена Апанович.

Елена АПАНОВИЧ, И.О. МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Если не с кем оставить ребенка и нет возможность перейти на удаленную работу, если родители работают на предприятиях, которые в перечне непрерывной работы, в этом случае муниципальное образование принимает решение об открытии дежурных групп в детских садах. 28 муниципальных образований приняли решение о закрытии детсадов, а в 14 муниципальных образованиях дежурные группы открыты.

С 6 по 12 апреля все школы переходят на дистанционный формат обучения. Есть 3 основные способа: интернет-технологии, цифровые платформы, передача заданий на флеш-носителях и на бумажных носителях. Предусмотрели все возможности, чтобы ученики освоили программы. Все школы и педагоги готовы.

График проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году для учеников 4-7 классов определяется в школах самостоятельно, пройдут до 25 мая. Всероссийская проверочная работа — это обычная контрольная работа. С 8 по 11 класс эта работа проводится по решению школы. Мы ждем информацию от Минпросвещения о переносе периода проведения. Сроки будут скорректированы.

Перенесены сроки проведения единого госэкзамена. ЕГЭ начнется с 8.06, ОГЭ — с 9.06. Те, кто подавал заявку на ОГЭ и ЕГЭ досрочно, это тоже перенесено и пройдет в сроки основного этапа. Полное расписание экзаменов будет в ближайшее время опубликовано на сайте Министерства просвещения, Рособрнадзора, полное информационное обеспечение будет. Ни один ученик не лишится права сдачи экзамена, все школы полный формат прохождения всех образовательных программ организуют.

С 4 апреля колледжи возобновляют работу и осуществляют в дистанционном режиме до 12.04. Если будет другая информация, всех предупредят. Если нужно будет и дальше работать в дистанционном режиме, система образования Иркутской области к этому готова.

Высшая школа у нас первая ушла на дистанционное обучение и сейчас в каждом вузе решается, пока централизованных приказов по госаттестации нет. Вузы готовятся, тем не менее, частично принимать экзамены в дистанционном формате. Высшая школа наиболее к этому подготовление. Уверена, если понадобится, то высшая школа все своевременно организует.

Сроки проведения приемной кампании в учреждения среднего профессионального и высшего образования также будут скорректированы, информация об этом официально озвучена Министерством просвещения РФ.