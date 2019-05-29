ЕГЭ по математике сдавали сегодня выпускники Иркутской области

Ответственный момент в жизни выпускников. Сегодня прошел первый обязательный этап ЕГЭ — математика. Впервые тестирование по базовому и профильному уровням проходят в один день. В этом году в Иркутской области подготовили 124 пункта для проведения экзаменов, из них 20 на дому. В одной из школ Иркутского района побывала наша съемочная группа.

Школа в поселке Молодежный работает первый год. И уже стала пунктом проведения ЕГЭ. Математика — первый экзамен. В уходящем учебном году его видоизменили. Выпускники могут выбрать для сдачи только один уровень — базовый или профильный. ЕГЭ — ответственный момент для всех выпускников, ведь от результатов зависит дальнейший жизненный путь.

Сергей САЛЬМАНОВИЧ, УЧЕНИК МАРКОВСКОЙ ШКОЛЫ: Я готовился к ЕГЭ, больше всего готовился к химии, потому что она, на мой взгляд, самая сложная. К математике меньше готовился, потому что она базовая, легкая. Готовился в школе, ездил к репетиторам, занимался. Дени АБУБАКАРОВ, УЧЕНИК МАРКОВСКОЙ ШКОЛЫ: Волнуюсь больше перед обществознанием, там я буду волноваться больше. Поступать я пока что-никуда не планирую, пойду в армию, там отслужу, после этого в высшую школу МВД. Вот так вот буду поступать.

Для печати и сканирования экзаменационных материалов в пункты проведения ЕГЭ доставлено специальное оборудование. В регионе создано два ситуационных центра для контроля проведения госэкзамена. К этой работе будут привлекать студентов педагогических училищ. Также организованы площадки для школьников со слабым здоровьем. Школа поселка Молодежный также подготовлена к разным ситуациям, ведь сегодня она принимает школьников со всего Иркутского района.

Наталья ВЛАСЕВСКАЯ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ: Всего 241 ученик из 15 образовательных учреждений. Школа готова. Мы постарались создать все условия, чтобы дети поработали и написали работы успешно, чтобы им было комфортно, чтобы они себя хорошо чувствовали.

Проверила качество подготовки пункта проведения ЕГЭ министр образования Иркутской области Валентина Перегудова. По ее словам, требования соблюдаются. Ход экзаменов будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Валентина ПЕРЕГУДОВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я считаю, что в целом все пункты приема экзаменов в Иркутской области готовы к приему детей, к приему экзамена. Все здесь организовано по тем правилам, которые у нас есть. Все-таки главная цель экзамена — это объективность оценки и чтобы не возникало ни у кого желания или подозрения, что дети чем-то воспользуются.

Если ученика удалят с экзамена, то пересдать он сможет только в следующем году. Для тех, кто не смог сдать в срок по уважительной причине, экзамен проведут в резервный день — 24 июня. А 6 сентября дадут шанс тем, кто недобрал баллов на базовой математике. Свои результаты участники ЕГЭ по математике узнают не позднее 12 июня.