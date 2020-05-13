Единовременные выплаты на детей начнут выдавать с 1 июня

Заявления принимают уже сейчас и до 1 октября. Подать документы можно как очно в отделениях пенсионного фонда России, так и онлайн на специально созданном сервисе на сайте Госуслуг, для этого наберите в поисковике: posobie16.gosuslugi.ru. По Иркутской области в отделения пенсионного фонда за вчерашний день подали около тысячи заявлений. Принимают родителей только по предварительной записи и с соблюдением мер безопасности. Для оформления выплаты нужно заполнить только одно заявление и внимательнее всего стоит отнестись к заполнению поля банковских реквизитов. Сотрудники ПФР просят не создавать ажиотаж в отделениях, где сейчас нельзя допускать большого скопления людей. Лучше сделать это на портале, который сейчас работает в штатном режиме.

Надежда КОЗЛОВА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы сегодня всем коллективом области работаем в усиленном режиме с раннего утра до позднего вечера. Когда требуется, и до поздней ночи. С тем чтобы люди могли это получить. Но очень настоятельно я бы просила мамочек именно в электронном виде, дистанционно, это безопаснее.

Итак, кому и какие выплаты положены? Детям до 3 лет государство заплатит по 5 тысяч рублей ежемесячно в апреле, мае и июне. А детям от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч единовременно. Но здесь для 16-летних есть нюанс: деньги положены лишь тем, кому 16 исполнилось в период с 11 мая по 30 июня этого года. То есть если 16 ребенку исполнилось, например, 10 мая или 1 июля, на него выплаты уже не будет. Подробную информацию о мерах государственной поддержки можно найти на сайте пенсионного фонда.