Единовременную выплату получают пожилые жители области к юбилейным датам

С 1 января 2019 года в Иркутской области установили единовременную выплату пожилым людям к юбилейным датам: 90, 95, 100 и более лет. Гражданам, достигшим 90 лет, она составляет 10 тысяч рублей, 95 лет — 12 тысяч рублей, 100 лет — 15 тысяч рублей. По информации министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, на 30 апреля выплату уже получил 971 долгожитель. 118 человек в области в этом году отметят свой столетний юбилей.