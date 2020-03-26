ДТП стало меньше, но количество погибших в авариях выросло

ДТП в Иркутской области стало меньше. Но, несмотря на это, количество погибших в авариях резко выросло с 352 до 360 человек. Такова статистика за прошлый год в Иркутской, Ангарской и Братской агломерациях. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник отделения дорожного надзора управления ГИБДД Константин Бейгаразов. Также на встрече с журналистами сотрудники ведомства обсудили выполнение майских указов президента в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А именно: строительство новых трасс, реконструкция старых и улучшение качества их безопасности. В планах улучшить последний пункт и к 2030 году достигнуть нулевого уровня смертности.

Константин БЕЙГАРАЗОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО НАДЗОРА ОТДЕЛА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ и ДОРОЖНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сейчас реализуются два новых проекта. Это «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры дорожного хозяйства». Они реализовываются на основании проекта «Дорожное хозяйство», основной целью которого является снижение смертности в результате ДТП.

Добавим, Иркутская область занимает третье место по протяженности дорог в Сибирском федеральном округе. Общее расстояние трасс составляет более 33 тысяч километров.