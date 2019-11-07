Древнюю бурятскую игру возрождают в Осинском районе

И время скоротать, и для развития полезно. В Осинском районе возрождают древнюю бурятскую игру «Шагай наадан». В чем ее особенности и чем она интересна, расскажем далее.

Конь. Бык. Баран. Козел. Верблюд. Такие названия у «костей» в старинной бурятской игре «Шагай наадан». Что в переводе звучит, как «движение вперед». Цель — выбить как можно больше пар. Но для начала правильно ввести все фишки. В этой разновидности игры пальцами нужно выбить одинаковые «кости». Конь должен задеть коня. Верблюд верблюда. При этом покидать свою часть стола-площадки нельзя.

Николай ХАМГУШКЕЕВ, ТРЕНЕР-ПРЕПОДОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ, АВТОР УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ в УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ»: Будущий охотник должен чувствовать курок, а для этого нужны пальцы. Да и вообще дети должны воспитываться в этом своем духе. Это еще и развитие мозга.

У «Шагай наадан» есть еще две разновидности. С одной гостей Осы знакомит чемпионка России по шашкам. По словам Екатерины Гунтеевой, национальная игра помогает ей не только скоротать время во время поездок, но и выступает как тренировочное упражнение.

Екатерина ГУНТЕЕВА, ЧЕМПИОНКА РОССИИ по ШАШКАМ: Здесь нужна ловкость и быстрота рук, чтобы поймать косточку. Вот и в шашках тоже надо так, когда мы быстрые партии играем. Чтобы быстро ходить и нажимать на часы.

Сейчас в «Шагай наадан» играют только в Осинском районе. Поэтому во время спартакиады педагогов Усть-Ордынского округа решили им показать и рассказать правила. Ведь сейчас задача — развитие всех национальных видов спорта.

Валерий АЛЕКСЕЕВ, КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА по НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА: Чтобы еще больше сподвигнуть их в этом, возможно, даже принудительно, уже в 2020 году на нашем Сурхарбане эта игра будет идти в программе праздника, естественно, в зачет его.

А это значит, что если команды по «Шагай наадан» не будет, то и район в Сурхарбане участвовать не может. Познакомиться с игрой решили и в Свирске.