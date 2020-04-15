До пяти тысяч рублей увеличена ежегодная выплата детям войны

Изменения в закон приняли сегодня депутаты регионального парламента. В Иркутской области статус детей войны имеют более ста тысяч граждан. Они получат выплаты к 9 Мая. Также в ходе заседания сессии депутаты в первом чтении одобрили законопроект об установлении ежемесячной денежной выплаты для студентов среднего профобразования медицинского и педагогического профилей — 3450 рублей. В части налоговых послаблений сократили с пяти до трех лет срок владения недвижимостью, после которого граждане имеют право не уплачивать НФДЛ при продаже этого имущества. Кроме этого, приняты несколько кадровых решений. В том числе, Законодательное собрание путем тайного голосования согласовало кандидатуру Константина Зайцева на должность главы регионального правительства.

Александр ВЕДЕРНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Согласован на должность первого заместителя, главы правительства Иркутской области. Уверены, что вы сможете наладить конструктивный диалог, конструктивное взаимодействие с депутатами Заксобрания.