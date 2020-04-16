Для некоммерческих организаций разработают меры поддержки

Для некоммерческих организаций по поручению главы региона Игоря Кобзева будут разработаны меры поддержки. Среди уже поступивших предложений отсрочка оплаты аренды помещений, перенос сроков сдачи отчетности, мораторий на проверки. Это обсудили на заседании объединенного совета некоммерческих организаций региона при правительстве области. Также дополнительно проработают механизмы помощи по разным направлениям.

Ольга КУРИЛЕНКОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА и ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по СВЯЗЯМ с ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ и НАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ: Мы собрали предложения от муниципальных общественных палат и собираем предложения от некоммерческих организаций, действующих на территории Иркутской области. Все предложения будут собраны в единый документ, проработаны, и я думаю, что рабочая группа примет решение, какие меры можно будет адаптировать и принять для поддержки НКО.