Дистанционное обучение школьников в Иркутской области продлится до 25 мая

До 25 мая продолжается учебный год у школьников Иркутской области. Как справляются дети, родители и учителя с новыми условиями обучения?

Нелли Александровна — заслуженный учитель России. За свои 63 года учительства ни разу не сталкивалась с дистанционкой. И вот сейчас Нелли Александровна осваивает интернет. Ее 4 Б занимается в онлайн-конференции ZOOM.

Нелли БЕЛОВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ:

Плюсы, что детки выспались, пришли на урок, работают все, я их всех вижу, это вот по этой программе, по конференции, вопросы могут выяснить прямо со мной. Что касается минусов, то, конечно, общения не хватает им коллективного в классе.

В помощниках у Нелли Александровны родители учеников.

Александр СУХИХ:

Мы модерируем урок, контролируем весь процесс. Не допускаем какого-то неподобающего поведения детей, ну и в целом помогаем педагогу в технической части провести урок. Поскольку сейчас большинство людей работает на удаленке, ну, по крайней мере, я, я успеваю и свою работу делать на удаленке, и помогать нашему классу проводить занятия.

Родители рассказывают, что ситуации и проблемы бывают разные: у кого-то отключается интернет, у кого-то звук, у кого-то не выходит поделить гаджеты между собой в семье. В доме Сухих хоть и двое детей, но проблем с гаджетами нет. Младший занимается по высылаемым заданиям в одно время, старшая Кира онлайн в другое.

Кира СУХИХ, УЧЕНИЦА 4 КЛАССА:

Мне нравится, но в школе лучше. Мы общаемся с учителем и с одноклассниками. Я сама делаю, иногда спрашиваю родителей на домашнем задании некоторые задания, если посложнее.

Школьники Иркутской области уйдут на каникулы 25 мая. Сейчас образовательным учреждениям рекомендовали вести занятия только по основным предметам и выставлять оценки за год. А в министерстве образования подводят итоги такого опыта дистанционного обучения, к которому специально не готовились ни учителя, ни ученики.

Елена АПАНОВИЧ, И.О. МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Система образования Иркутской области, на мой взгляд, справилась с честью, мы стабильно этот проживаем этап с помощью понимающего отношения родителей. Всем сложно, где-то не хватает средств обучения, где-то не хватает времени, чтобы все структурировать, особенно семьям, где много детей, но вот все с пониманием к этому относятся. Учителя, я считаю, находятся на передовой после врачей.



