Директор усольской школы выиграла суд

Ольга Гриценко — директор школы №16 в Усолье-Сибирском, которую уволили без объяснения причин, — выиграла суд. С ней расторгли трудовой договор. Женщина подала в суд. Разбирательство длилось несколько месяцев. Состоялось шесть судебных заседаний. И вот суд постановил, что Ольга Гриценко была уволена незаконно. Также по решению суда назначено восстановить ее в должности и выплатить моральный ущерб в размере 4 тысяч рублей.

Александра КАСИМОВА, СУДЬЯ УСОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА: Признать незаконным увольнение Гриценко Ольги Ермиловны с должности директора муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №16 по пункту 2 части 1 статьи 278 ТК РФ, восстановить Гриценко Ольгу Ермиловну в должности директора муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №16 с 18 сентября 2019 года, взыскать с ответчика администрации муниципального образования город Усолье-Сибирское в пользу Гриценко Ольги Ермиловны компенсацию морального вреда в сумме 4000. Решение в части восстановления на работе подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия путем подачи апелляционной жалобы через Усольский городской суд.

Приговор суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении срока его обжалования в апелляционном порядке. Тем временем многие в Усолье-Сибирском это дело назвали прецедентом, когда суд встал на сторону уволенного работника образования. В защиту Ольги Гриценко выступал коллектив, родители учеников и общественность.