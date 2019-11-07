Династии сельских женщин сохраняют традиции и передают их из поколения в поколение

На их хрупких плечах держатся целые хозяйства. Большая династия Кустовых из деревни Култук Усольского района хранит традиции и передает их из поколения в поколение.

Их было четыре сестры: Любовь, Елена, Мария и Анна. Всю жизнь они провели в деревне Култук Усольского района. С детства привыкли вставать еще до того, как пропоют первые петухи. Работали целыми днями, а в школу приходилось ходить пешком в соседнюю деревню. Трудности их не пугают. Любовь к абсолютно любой работе они передали своим детям. Мария Федотовна в следующем году отметит 90-летний юбилей. Признается, несмотря на почтенный возраст, без работы не может просидеть и дня.

Мария КУЗЬМИНА, ВЕТЕРАН ТРУДА: Сейчас-то все еще детством успевают пожить, а мы-то работали вовсю. Коров доили, лед долбили. А он вот промерзнет-то, когда коров погонишь поить-то на речку.

У Марии Федотовны шестеро детей: Лилия, Татьяна, Валентина, Иван, Владимир и Олег. Кто-то не дожил до наших дней, а кто-то продолжает дело своих родителей до сих пор. Валентина Тарасова — младшая дочь Марии Федотовны, долго жила в Якутии, но деревенские корни не обманешь.

Валентина ТАРАСОВА, ДОЧЬ МАРИИ КУЗЬМИНОЙ: Я закончила десятилетку здесь, потом швейное училище, потом приехала сюда из Усолья, здесь я работала сначала телятницей, потом доила коров.

В династии Кустовых, помимо работников земли, есть еще три педагога. У старших сестер остались потомки, которые с радостью продолжают дело предков. Они пекут хлеб, ходят по грибы, собирают ягоду, занимаются засолкой по бабушкиному рецепту. Из четырех сестер сейчас живут только две. Мария и младшая Анна. Она в следующем году отметит 85-летие.

Анна КАРТОПОЛЬЦЕВА, ВЕТЕРАН ТРУДА: Жили мы, конечно, плоховато. Потому что отец умер в 1937 году, и нас осталось четверо, и все девчонки. Помощников-то маме не было. И все мы делали: и мужскую, и женскую работу. И мне пришлось заняться животноводством.

В Иркутской области уже несколько лет действует организация «Союз сельских женщин». Она разработала проект «Крестьянские династии Прибайкалья: связь времен». Чтобы составить такие данные, в селах и деревнях работали целые исследовательские бригады. Это школьники, учителя, библиотекари. И в результате этот проект выиграл грант «Губернского собрания Иркутской области».

Наталья ЖИЛКИНА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Их очень много, и они очень разные. Это руководители, это крестьянско-фермерские династии. Этот проект министерство сельского хозяйства поддерживает в части того, что мы продолжаем на следующий год. Это крестьянские династии, мы сделаем ряд мероприятий, будем позиционировать труд крестьян, сельский труд.

Но и на этом не ограничились. Целых 10 месяцев этого года проводили тематические классные часы в школах, встречи в библиотеках и домах культуры. Написали 200 очерков о труде и работе сельских женщин. Эти работы и вошли в сборник организации.

Нина СУВОРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН»: Мы подключились к работе «Союза сельских женщин», который реализует социально значимые работы, связанные с крестьянскими династиями. Этот проект завершает свою работу, где мы подводим итоги, награждаем лучших. Министерство активно поддерживает проект.

Участки проекта не только героически трудятся, но и правильно воспитывают своих детей, чтобы они остались верными заветам предков.