Десятки случаев жестокого обращения с животными произошли за неделю в Иркутской области

Выброшенные, расстрелянные, забитые тяжелыми предметами собаки. Десятки случаев жестокого обращения с животными только за последнюю неделю произошли в Иркутской области. Неравнодушные люди пишут заявления в полицию. Но наказаны ли виновные? И работает ли тот самый закон, который приняли в России, чтобы защитить животных от жестокости? Все подробности в следующем материале.

Их было пять. Они родились от собаки, которую хозяева бросили на даче. Марина, к участку которой прибилось животное, выхаживала, пристраивала щенков, которые оказались никому не нужны в садоводстве. Неравнодушие не позволило женщине бросить малышей. Их выкормили, нашли хозяев, но доехать до них маленькие животные не успели. В один из дней неизвестные жестоко расправились с ними. Били тяжелым предметом по голове. Выжили двое. Сейчас эти щенки ждут хозяев, а неравнодушные иркутяне написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными. Идет следствие.

Другой не менее шокирующий случай. В районе Листвянки неизвестные расстреливали собак из боевого оружия. В эту собаку попали четыре пули. Три прошли насквозь. Еще одна раздробила бедро и сломала таз. Неравнодушные люди увезли ее в ветклинику. В дальнейшем на свое попечение ее взял ангарчанин Вадим Матвиенко. Ранения были очень серьезные, и стоял вопрос об ампутации лапы. Но Вадим принял решение до последнего бороться.

А сейчас приведем статистику только одной ветеринарной клиники. За 2018 год подверглись жестокости 33 кошки и 91 собака. За 2019-й, который, кстати, еще не закончился, от рук жестоких людей пострадали уже почти 200 животных.

Александр ТИХЕНКО, ВЕТЕРИНАР ИРКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ СТАНЦИИ по БОРЬБЕ с БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ: Обычно это пулевые какие-то ранения, из воздушек стреляют. Иногда встречаются и огнестрельные ранения, а также это отравления животных. Дог-хантеры, как они себя называют.

Но жестокости подвергаются не только бездомные собаки и кошки. Страдают от рук хозяев и домашние животные. А еще частные случаи жестокости происходят в отношении цирковых питомцев. В Бодайбо передвижной цирк привлекал клиентов, привязав медведя к забору.

Владимир БУРМАТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по ЭКОЛОГИИ и ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ: Подключаем все. Налицо факт жестокого обращения с животными, нарушения всех мыслимых санитарных норм, ведь это территория медучреждения, создание угрозы жизни и животных, и граждан. Берем на контроль. Будем добиваться возбуждения уголовных дел в отношении чиновников, санкционировавших это безобразие.

Жестокое обращение с животными — явление не новое. Вся история отношений человека с братьями меньшими так или иначе связана с применением силы. Удивительно, что в XXI веке в цивилизованном мире насилия стало лишь больше. Такой вывод сделала зоозащитник из Иркутска Елена Прадчук, она 24 года посвятила спасению пострадавших зверей.

Елена ПРАДЧУК, ЗООЗАЩИТНИК: Неделю назад ко мне попала кошка, которую из-за того, что в доме появился ребенок, просто высадили за окно первого этажа. И кошка больше недели сидела и смотрела, так вот к стеклу носиком в окно своей квартиры, где текла жизнь в ее квартире. И надо сказать, что кошка родила. Это настолько жестоко, что там родился ребенок, а беременную кошку выставили на улицу. Ну, вот где грань между жестокостью и добротой в этом случае.

Сейчас неравнодушные люди всячески пытаются привлечь внимание к исполнению закона, который вступил в силу 27 декабря 2018 года. Наказание за жестокое обращение с животными может быть вплоть до уголовной ответственности. Но, к сожалению, доказать вину во многих случаях не удается. И всегда остается вопрос: что же сподвигло людей убивать маленьких щенков или стрелять по взрослым собакам?

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