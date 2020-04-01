Деревня Зады в Иркутской области вошла в ТОП-10 самых веселых названий населенных пунктов

Деревня Зады в Иркутской области вошла в ТОП-10 самых веселых названий населенных пунктов

01.04.20

Занимательный рейтинг подготовил Турстат. Кстати, деревня Зады, расположенная в Эхирит-Булагатском районе, заняла первое почетное место. В топ-10 также вошли Веселая Жизнь — это хутор в Краснодарском крае, село Балдейка в Удмуртии, Бодуны — деревня в Смоленской области, Жадины в Новгородской области. А также село Лох в Саратовской области, деревня Пуково в Тверской области, Попки в Псковской области, Хохотуй в Забайкальском крае и хутор Хренище в Воронежской области.

 

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.