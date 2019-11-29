Депутаты собирают подписи в защиту губернатора Иркутской области

Депутаты муниципальных образований и Законодательного собрания выразили протест против травли губернатора Иркутской области Сергея Левченко Сергея и требуют ее прекращения в средствах массовой информации. Собрано 700 подписей народных избранников разных фракций. Затем письма будут направлены президенту Владимиру Путину, председателю правительства Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. В письме подчеркивается: Иркутская область динамично развивается высокими темпами. За последние четыре года в регионе сделано больше, чем за предыдущие 15 лет. Региональный бюджет вырос в два раза. Эта позиция высказана народными избранниками в 32 муниципальных районах и городских округах региона.

Сергей ЮДИН, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА:

МЫ всенародно выбрали Сергея Георгиевича губернатором Иркутской области. Я как житель и как депутат города Иркутска хочу сказать, что с его приходом город ожил. Взять бюджет 2019 года, более 10 миллиардов привлечено дополнительных средств на развитие города Иркутска. Благодаря кому? Той политике, которую на сегодня взял губернатор Иркутской области.

Виталий МАТВИЙЧУК, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА:

Я считаю, что надо остановить это преследование Иркутска, а по другому я не могу это назвать, как именно преследование всех жителей Иркутска вот этими репортажами. Это связано с предвыборной кампанией. Мы видим еще только 2019 год. Уже партии другие вступили в предвыборную борьбу. Я считаю, что это конкретная подготовка к выборам губернатора в 2020 году.