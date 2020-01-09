Депутаты Государственной Думы от Иркутской области подвели итоги 2019 года

Национальные проекты, поправки в налоговое законодательство, строительство социальных объектов. Депутаты Государственной Думы от нашего региона подробно рассказали о своей работе как в стенах парламента, так и на местах. Отметили, что сделано, и поделились планами на будущее.

450 депутатов Государственной Думы ежедневно работают на благо регионов, округов, за которые отвечают. Новые законопроекты, встречи с жителями областей для выявления первостепенных потребностей и нужд населения.

Михаил Щапов — парламентарий от Иркутской области, яркий представитель фракции КПРФ. И за этот год сделано немало как в регионе, так и в парламентском доме. Законопроекты и поправки к действующим законам, автором и соавтором которых является сам Михаил Щапов, касаются исключительно интересов жителей нашего региона. Из них можно отметить документ, по которому налог от добычи полезных ископаемых будет частично оставаться в казне Приангарья.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Вы знаете, что сейчас ни копейки от добычи газа и нефти не остается в Иркутской области. Это несправедливо. И если закон будет принят, то огромные суммы, 50 миллиардов рублей будут оставаться в Иркутской области. И второй законопроект — это то, чтобы 1% налога на прибыль, который у нас забрали в прошлом году в пользу федерального бюджета, снова вернулся в Иркутскую область. Это также принесет областному бюджету порядка 2 миллиардов рублей.

Одно из главных направлений 2019-го — реализация нацпроектов. Пожалуй, самый глобальный — безопасные и качественные автомобильные дороги. В парламентском корпусе за этот вопрос отвечает Сергей Тен, член партии «Единая Россия». Иркутская область и здесь отличилась, ведь в нашем регионе проект реализуют сразу в трех агломерациях: Иркутской, Усольской и Братской. Такого масштабного ремонта как городских, так региональных и федеральных трасс не было никогда. Выделяют рекордные средства на реконструкцию старых и строительство совершенно новых магистралей. Одна из таких — дорога в обход Усолья-Сибирского.

Сергей ТЕН, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Удалось проработать, пробить, так скажем, средства на начало строительства обхода Усолья-Сибирского. Это очень серьезный транспортный объект, 43 километра протяженность, первая категория автомобильной дороги. В 2024 году, я надеюсь, мы уже по этой дороге поедем, и, соответственно, путь в дороге сократится существенно для жителей наших территорий: Черемхово, Зима, Саянск, Тулун и так далее.

Конечно же, важный аспект работы депутата — деятельность в территориях. Объекты социального значения, дороги, улучшение качества жизни — те пункты, которым уделяют особенное внимание. И большую роль в этом играет безопасность. Сергей Тен рассказывает: сейчас стоит задача сделать так, чтобы в самое ближайшее время на федеральной трассе не было пересечений с Транссибом в одном уровне. В 2019 году удалось привлечь средства для строительства путепровода в районе деревни Тулюшка Куйтунского района, а в наступившем году нужно запустить такую же стройку в Тулунском районе. Также в 2020-м в Иркутске реконструируют путепровод на улице Джамбула.

Сергей ТЕН, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: У нас вообще такая очень серьезная проблема и в Иркутской области, и в других регионах: очень быстро устаревают мостовые сооружения, путепроводы, мосты. И, в том числе, по нашей инициативе в проект внесли изменения, где теперь будут выделяться средства на реконструкцию мостовых сооружений. И мы должны совместно с правительством Иркутской области, с администрацией муниципалитетов отработать, чтобы средства эти в регион поступали.

А вот на округе Михаила Щапова в Иркутской области под контролем около 100 социальных объектов. В 2019 году часть этих учреждений возвели с нуля.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Красивейший объект — это школа искусств в Саянске. Ну и, конечно, строительство любого социального объекта — это огромный пласт работы. Начинается с проектирования, со внесения его в перечень, сама стройка, ввод в эксплуатацию. Это, конечно, занимает очень много времени и это очень важно для тех людей, которые живут на территориях.

Самое главное, отмечает парламентарий, видеть результат не на бумаге, а в реальном его воплощении.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Тут даже не знаешь, что приятнее: видеть красивый объект с красивыми стенами, с обустройством или глаза людей, которые там живут и которые будут всем этим пользоваться.

Важнейшая работа ведется и по сохранению Байкала. В Государственной Думе создали межфракционную группу, которая уже 2 года занимается вопросами и проблематикой озера и территорий, входящих в водоохранную зону. В 2019 году благодаря инициативам парламентариев приняли законопроект. Документ значительно совершенствует существующую статью об экологической экспертизе, что позволяет ускорить строительство школ, детских садов, больниц и других важных объектов.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Нужно завершить работу по экологической экспертизе. Закон уже принят, но нужно проконтролировать постановление правительства, которое должно отвечать интересам Иркутской области. Ну и многие другие вопросы по Байкалу. Сергей ТЕН, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Мы весь год работали над тем, чтобы привлечь как можно больше федерального внимания к проблематике Байкала. Да, все прекрасно понимают, что по Байкалу много вопросов и много проблем. Сейчас благодаря нашему участию, благодаря группе «Байкал» этот вопрос вынесен на более высокий уровень. И вот буквально на днях было принято решение о том, что будет создана правительственная комиссия, которую возглавит заместитель председателя правительства.

Кроме того, в наступившем 2020 году депутатам предстоит скорректировать федеральный бюджет. И поправки, которые будут вносить парламентарии от Иркутской области, при принятии могут значительно пополнить региональную казну. А это значит, что в новом году нас ждет большое социальное строительство не только в областном центре, но и отдаленных территориях. А это еще один шаг к улучшению качества жизни всех жителей Приангарья.