Депутат Государственной Думы Михаил Щапов посетил Баяндаевский район

В разных уголках Иркутской области в этом году открыли свои двери новые школы. А в Баяндае ученики пока ждут, когда завершится строительство нового учебного заведения. Школа рассчитана на 750 мест, она станет самой большой сельской школой в регионе. Строительный объект в рамках региональной недели посетил депутат Государственной Думы Михаил Щапов. Также вместе с главой района Анатолием Табинаевым депутат побывал в Нагалыке. Там новый спортзал открыл свои двери для школьников. До этого дня дети ездили на тренировки в районный центр. Кроме того, в Баяндае состоялась традиционная конференция работников образования, там педагоги и представители власти обсудили наболевшие вопросы.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Строительство школы на селе — это очень важный элемент. Потому что по большому счету школа является таким системообразующим элементом в сельской местности, вокруг нее кипит вся социальная жизнь. А что касается школы в Баяндаевском районе, которая строится в селе Баяндай, это самая крупная сельская школа в Иркутской области. Это очень значимый объект.

Также 1 сентября открылись школы в поселке Усть-Уда, селе Тутура Жигаловского района, микрорайоне Лесном в Иркутске. По словам Михаила Щапова, в Государственной Думе идет работа сразу над несколькими проектами в сфере образования. Так, депутаты фракции КПРФ внесли законопроект о «стакане молока для каждого школьника». Эта программа действует у нас в регионе, депутаты предложили запустить ее по всей стране. На рассмотрении закон «Об образовании для всех «. Если он будет принят, состоится практически реформа образовательной системы. Кроме того, на рассмотрении также законопроект о повышении базовой ставки для учителей до уровня двойного минимального размера оплаты труда. Например, в Иркутской области базовая ставка учителя должна составлять не менее 30 тысяч рублей.