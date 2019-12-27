День рождения отпраздновал ОМОН Росгвардии Иркутской области

31 год со дня образования сотрудники спецподразделения отметили соревнованиями по стрельбе из табельного оружия — пистолета Макарова. В состязаниях участвовали около 60 человек. Кроме того, провели торжественное собрание, где наиболее отличившимся сотрудникам вручили почетные грамоты, благодарственные письма, медали и знаки отличия, а также очередные офицерские звания. За время существования отряда более 140 сотрудников награждены государственными наградами Российской Федерации, в том числе «орденами Мужества», медалями «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Трое сотрудников иркутского ОМОНа удостоены права ношения крапового берета.

Сергей БУРЕНКОВ, КОМАНДИР ОМОН УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В этом году личный состав отряда выполнил три серьезные командировки. Первая командировка в город Красноярск, где по итогу двое наших сотрудников были награждены государственными наградами. Также командировка была выполнена в зону подтопления Иркутской области, она была длительная. И третья командировка — личный состав отряда ездил на Кавказ и в Ингушетию по обеспечению безопасности, охране общественного порядка.

На празднике вспомнили тех, кто отдал жизнь, исполняя свой долг. Четверо сотрудников отряда погибли при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе — Вячеслав Колосов, Роман Ипатов, Сергей Коваленков, Сергей Русаков. Память погибших почтили минутой молчания.