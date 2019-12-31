День рождения отмечает Байкальский Дед Мороз

Конец года — традиционно на турбоскоростях. Подвести итоги, купить подарки, всех поздравить и праздновать. А вот у Байкальского Деда Мороза еще и день рождения в конце декабря. Как отмечает его наш волшебник? Давайте узнаем!

В ожидании именинника детвора на надувном аттракционе штурмует лесные тропы. А те, кто любит езду поспокойнее, садятся в собачьи упряжки. Ну и традиционные катания с горки. Малыши на ледянках с визгом съезжают вниз.

А на сцене в это время конкурс. Лесные жители Ворона и Медвежонок вместе со Снегурочкой выбирают самые нарядные санки. Кто-то оформил их в виде ледового трона, а вот Ситора Киличева к санкам прикрепила новогоднюю елку с игрушками.

Варежки, снегири, портреты Деда Мороза. Импровизированную галерею разместили прямо между деревьев. Сотни дошколят и учеников готовили свои работы ко дню рождения Байкальского волшебника. Мороз — дед хоть и добрый, но лицо обжигает. Для обогрева горячий чай и разведенный костер. Вот и гостья праздника Елена Нефедьева подошла погреться. Родом из этих мест, сейчас живет в Красноярске. Но уже третий год обязательно приезжает на день рождения Байкальского Деда Мороза.

В этот раз не на собачьей упряжке, а на снегоходе. Байкальский Дед Мороз всегда появляется эффектно. А сегодня еще и в компании с коллегой. На свой день рождения он пригласил финского Йоулупукки с супругой Муори.

Йоулупукки: Шесть тысяч километров летали- летали, потом увидели большую гору и смотрим вниз — Слюдянка. Мой волшебный друг, у него сегодня день рождения. И я его хочу поздравить, и пусть у него все будет хорошо. И с днем рождения!

Игры, танцы и фотографии с волшебником. На интервью к Деду Морозу не прорваться. Но зимний волшебник и для нас нашел минутку. Рассказал о планах и поделился секретом. Оказывается он сладкоежка.

Байкальский Дед Мороз: Я люблю мороженое! Представляешь? Вкусное такое, пломбир какой-нибудь! Я люблю с шоколадом. Шоколадки!

Подарки уже у всех под елкой. Дед Мороз постарался. А после праздников у него еще работа: вместе с помощниками ветрами морозить Байкал. А сейчас он, как и мы, ждет наступления Нового года. Дорогие любимые зрители! Спасибо вам, что были этот год с нами! В следующем обещаем вас радовать хорошими новостями, оперативно сообщать о самых последних событиях. И работать также много и слаженно как в уходящем году. С наступающим!