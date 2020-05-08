Дела нарушителей режима самоизоляции рассматривают в судах Иркутской области

Уже поступило более ста материалов. С 9 апреля государственные гражданские служащие региона в составе патрульных групп контролируют соблюдение жителями и организациями мер по нераспространению коронавирусной инфекции. В частности, проверили около пяти тысяч юридических лиц и частных предпринимателей. Составили 248 материалов о правонарушениях. Больше всего нарушителей выявили сотрудники региональных министерств лесного комплекса, труда и занятости, социального развития.