Чрезвычайную пожарную опасность прогнозируют в лесах Приангарья

Прогноз неблагоприятный: чрезвычайная пожарная опасность. Из-за жаркой погоды может полыхнуть в Братском, Чунском, Качугском, Жигаловском, Зиминском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском районах и в окрестностях Хомутово. По области продолжает действовать особый противопожарный режим: ограничено посещение лесов, запрещено пользоваться открытым огнем, сжигать сухую растительность и мусор. Правда, следуют этому далеко не все.

Это был обычный обход садоводств. Лесники информировали дачников о наступлении особого противопожарного режима. И вдруг на окраине кооператива заметили дым, а затем и огонь. Семья иркутян на своем участке сжигала прошлогодний мусор, траву и ветки.

Иван ХУДЯКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА «ПРИМОРСКОЕ»: С 10 апреля запрещено разжигать костры, готовить пищу, допустим, в мангале или на углях. Это грубое нарушение. Рядом с участком находятся земли лесного фонда. Ветреная погода, уголек с легкостью мог отлететь, загореться лесной фонд.

Несмотря на оправдания, что якобы огонь находился под контролем, был запас воды, дачники оштрафованы. Тем временем огонь полыхает в разных частях региона. Эти кадры нам прислали буквально перед выпуском наши зрители. Горит на Малом море, в районе Шиды. Сильный ветер способствует распространению стихии. По прогнозам, в ближайшие дни пятый, самый высокий, класс пожарной опасности ожидается в 10 районах. В том числе, и в Иркутском, недалеко от села Хомутово.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Там, где у нас возможно ухудшение оперативной обстановки, назначить персонально должностных лиц, которые будут контролировать ситуацию на территории районов. Взыскаемость штрафов должна быть сто процентов в отношении тех лиц, которые являются виновниками пожаров, которые сегодня происходят.

Горит трава, а местами и лес вдоль федеральной трассы. Эти кадры сняты сегодня нашей съемочной группой в районе Куйтуна. Там из-за сильного дыма и, соответственно, плохой видимости произошла авария. Водители просто не заметили друг друга. Пострадали четыре автомобиля. Жертв среди людей, к счастью, нет.



