Численность охотничьих видов животных подсчитали в Иркутской области

Этот этап работы — один из обязательных в ежегодном мониторинге специалистов «Заповедного Прибайкалья». В заповедниках обнаружили следы 14 видов зверей и три вида птиц. Результаты проверки показали снижение численности белки и зайца-беляка. Количество соболя остается стабильным, а вот численность волка находится на подъеме. Что, к слову, не сказывается на популяции его жертв. Их состав уже пять лет удерживается на одном и том же уровне.

Павел ЖОВТЮК, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАУКИ ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ»: Наша методика приспособлена для учета больших территорий. А такими являются и Российская Федерация, и Иркутская область. Особо охраняемые территории тоже огромные. И мы используем методику, которую утвердило Министерство природных ресурсов. Татьяна ДЕСЯТОВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА НАУКИ ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ»: Довольно точно можно судить о встречаемости каких-либо видов животных. И проследить динамику их популяции. Это главное, что нам нужно. Отследить их численность и влияние каких-либо экологических параметров.

Результаты подсчета на многих территориях Иркутской области разные из года в год. Это связано со сложностью проведения работ в некоторых местах из-за погодных условий и глубины снежного покрова.