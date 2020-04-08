Четыре автомобиля скорой помощи получили медики Иркутской области

Их передал фонд «Вольное Дело», такая договоренность была достигнута на встрече главы региона Игоря Кобзева и бизнесмена Олега Дерипаски. Компании En+ Group и «Русал» работают на территории региона. И представители бизнеса ответственно отнеслись к ситуации в области и пришли на помощь. Новые машины помогут перевозить пациентов различной степени тяжести. Они оборудованы всем необходимым для интенсивной терапии. Один автомобиль останется в Иркутске, другие отправят в Шелехов, Братск и Тайшет. Кроме этого, в 2020-м благотворительный фонд «Вольное Дело» построит детскую больницу в Тулуне. К тому же закупят медицинские маски для региона.

Андрей КОЗЛОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

29 марта была встреча с Олегом Владимировичем Дерипаской, который одним из первых откликнулся на просьбу губернатора области о поддержке компаний в борьбе с коронавирусом. И результаты этой встречи мы можем видеть уже сегодня, в частности передача этих технических средств данной больнице.

Александр МАНЬКОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

Полученные автомобили класса B скорой медицинской помощи являются рабочими лошадками нашей службы. Потребность в автомобилях скорой медицинской помощи постоянно существует, так как автопарк автомобилей скорой медицинской помощи требует постоянного обновления.