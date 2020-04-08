Четыре автомобиля скорой помощи получили медики Иркутской области

Четыре автомобиля скорой помощи получили медики Иркутской области

08.04.20

Их передал фонд «Вольное Дело», такая договоренность была достигнута на встрече главы региона Игоря Кобзева и бизнесмена Олега Дерипаски. Компании En+ Group и «Русал» работают на территории региона. И представители бизнеса ответственно отнеслись к ситуации в области и пришли на помощь. Новые машины помогут перевозить пациентов различной степени тяжести. Они оборудованы всем необходимым для интенсивной терапии. Один автомобиль останется в Иркутске, другие отправят в Шелехов, Братск и Тайшет. Кроме этого, в 2020-м благотворительный фонд «Вольное Дело» построит детскую больницу в Тулуне. К тому же закупят медицинские маски для региона.

Андрей КОЗЛОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

29 марта была встреча с Олегом Владимировичем Дерипаской, который одним из первых откликнулся на просьбу губернатора области о поддержке компаний в борьбе с коронавирусом. И результаты этой встречи мы можем видеть уже сегодня, в частности передача этих технических средств данной больнице.

Александр МАНЬКОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

Полученные автомобили класса B скорой медицинской помощи являются рабочими лошадками нашей службы. Потребность в автомобилях скорой медицинской помощи постоянно существует, так как автопарк автомобилей скорой медицинской помощи требует постоянного обновления.

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